Si arrampicano e “appendono” una bici sul monumento a Pellegrino Rossi: nei guai due minorenni

CARRARA – Sono finiti nei guai due ragazzini, entrambi minorenni, che nella notte tra venerdì e sabato si sono “divertiti”, arrampicandosi sul monumento a Pellegrino Rossi in piazza Gramsci a Carrara per appenderci una bicicletta, causando anche alcuni danni alla statua.

I due responsabili fanno parte di un gruppo più ampio di frequentatori abituali della piazza. Alla scena, infatti, avrebbero assistito anche gli amici degli autori della “scalata”. L’episodio ha causato indignazione, soprattutto sui social, dove le foto (che pubblichiamo allegate a questo articolo) sono state molto condivise e commentate.

Successivamente al fatto, i carabinieri hanno convocato i due sospetti nella caserma che dista a pochi metri dalla piazza. I due rischiano la denuncia, oltre che per deturpamento, anche per danneggiamento di beni culturali e storici: la polizia municipale, intervenuta nel corso della mattinata per rimuovere la bicicletta, ha constatato che c’era un frammento di marmo staccato dalla statua, riconducibile presumibilmente ai fatti della notte.