Movida selvaggia, risse e scontri con la polizia: notte di delirio a Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA – Notte di delirio tra risse e scontri con le forze dell’ordine quella appena passata. Ancora una volta è stata la movida selvaggia a caratterizzare la notte di Marina di Carrara, durante la quale una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio veniva informata da un cittadino che nei pressi di via Rinchiosa era in corso una lite fra persone in condizione di forte alterazione da abuso di sostanze alcoliche.

Sul posto si recava immediatamente sia il personale in servizio di volante sia quello disposto per la osservazione e la vigilanza durante la movida, che constatava la presenza di due giovani che si stavano picchiando. Gli operatori intervenivano per separarli ma uno dei due si mostrava da subito non collaborativo e aggressivo verbalmente e fisicamente nei confronti dei poliziotti.

Nel corso dell’identificazione del giovane, classe 1999, un nutrito gruppo di altri ragazzi, solidali con il soggetto sottoposto al controllo, iniziava a inveire contro le Forze dell’Ordine e a ostacolare la necessaria attività di identificazione. I giovani seguivano poi il personale operante fino a piazza Ingolstad, dove iniziava un lancio di oggetti vari, contro le Forze dell’Ordine, arrecando danni a due autovetture di servizio e lievi lesioni ad alcuni degli operatori di polizia intervenuti.

Tutti gli eventi descritti sono stati registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona della Marina. Il Commissariato di Pubblica sicurezza di Carrara è al lavoro per identificare tutti i protagonisti dell’azione criminosa al fine di provvedere a denunciarli all’Autorità giudiziaria per i gravi reati commessi.