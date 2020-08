MASSA-CARRARA – Sulle zone pianeggianti e costiere cielo sereno o poco nuvoloso per velature e addensamenti stratiformi di origine marittima più intensi al mattino; a ridosso dei rilievi sviluppo di nubi cumuliformi dalla tarda mattinata, a tratti intense nel pomeriggio specie in Appennino con possibilità di brevi rovesci lungo il crinale e soprattutto sul versante emiliano. Dalla tarda serata poi copertura in generale intensificazione.

Temperature: minime in lieve rialzo, massime in calo soprattutto nell’interno ma con clima umido e caldo afoso.

Venti: deboli o moderati Sud-occidentali con locali rinforzi a metà giornata; dal tardo pomeriggio-sera rotazione a Nord Nord-Ovest a partire da Appennino ed Alta Lunigiana con raffiche nottetempo.

Mare: poco mosso tendente localmente a mosso.