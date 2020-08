Droga, controlli della polizia sulla costa apuana: nei guai cinque giovani

MASSA-CARRARA – Senza soluzione di continuità l’attività svolta dalla Questura durante il periodo estivo durante il quale sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio e dato ulteriore impulso al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno perlustrato le vie cittadine e quelle del lungomare, particolarmente frequentato nel periodo estivo, sia con servizi di prevenzione che di contrasto, i quali hanno consentito l’identificazione di diversi assuntori di sostanze stupefacenti e il sequestro delle relative dosi.

A Massa, dove si è concentrata l’attività dei poliziotti della Squadra Mobile e delle Volanti sono stati quattro i ragazzi segnalati al Prefetto per la sanzione amministrativa prevista dalla normativa sugli stupefacenti: un ragazzo straniero controllato in piazza IV Novembre e trovato in possesso di gr. 3,936 di hashish; un ragazzo massese trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina dal peso di gr. 1,10; un giovane di Marina di Massa che all’atto del controllo deteneva due involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 1,88 ed un altro massese che, invece, deteneva gr. 0,49 di cocaina.

A Marina di Carrara, gli agenti delle Volanti del Commissariato, hanno proceduto al controllo di una giovane turista italiana nei pressi della pineta “Caravella” che è stata trovata in possesso di 0,506 grammi di hashish e analogamente, segnalata al Prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa. Anche in questo caso, la droga rinvenuta è stata sequestrata.