Virus, 2 lavoratori positivi in un locale di Marina di Massa. L’Asl tranquillizza

MARINA DI MASSA – Due lavoratori positivi al covid in un locale di Marina di Massa, ma l’Asl Toscana Nord Ovest tranquillizza. «A seguito di segnalazioni riferite a casi di positività di due persone che lavorano in un locale di Marina di Massa – è scritto in un comunicato dell’azienda sanitaria – la Asl specifica che da quando è emersa la positività del primo lavoratore (stagista), cioè dal 17 agosto, sono state messe in atto tutte le misure necessarie ad arginare il contagio».

«Entrambi – ha aggiunto l’Asl – i lavoratori non sono stati a contatto con il pubblico; inoltre al proprietario sono state tutte le informazioni sulle procedure di sanificazione previste dai protocolli. Sono tuttora in corso gli approfondimenti del caso».