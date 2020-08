In giro ubriachi, raffica di sanzioni e ordini di allontanamento da Carrara

MARINA DI CARRARA – In tema di sicurezza stradale, l’attenzione dei militari dell’arma dei Carabinieri, compagnia di Carrara, durante il fine settimana di Ferragosto si è concentrata sul tasso alcolemico degli automobilisti, con l’impiego di attrezzature specifiche quali precursori ed etilometri, così da prevenire eventuali sinistri stradali. Il dato emerso è stato confortante, in quanto i numerosi controlli effettuati nella zona di Marina di Carrara non hanno fatto rilevare infrazioni alla guida legate all’abuso di alcool.

In compenso, sono state elevate una decina di sanzioni nei confronti di alcune persone trovate in giro per la città in evidente stato di ubriachezza. Oltre alla contravvenzione da 102 Euro, per alcune di loro è scattato l’ordine di allontanamento per 48 ore dalle zone del centro storico di Carrara e dalle vie della movida in prossimità del litorale.