Non si ferma all’Alt dei Carabinieri perché “non lo ha visto”: sanzionato

CARRARA – Piano dei servizi di controllo del territorio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Carrara negli ultimi giorni con l’obiettivo principale di garantire un’adeguata cornice di sicurezza ai luoghi maggiormente frequentati dai turisti e dalle persone del luogo.

Un episodio singolare si è verificato in Via San Francesco a Carrara, dove un 25enne del posto, alla guida di un’Audi A3, ha superato un posto di blocco senza fermarsi all’ALT, di conseguenza la pattuglia del Radiomobile si è lanciata al suo inseguimento, pensando che il conducente di quell’auto stesse tentando la fuga, magari dopo aver commesso qualcosa di grave. Alla fine la situazione si è ridimensionata, infatti quando l’automobilista è stato raggiunto, ha raccontato all’equipaggio di non essersi accorto di nulla, ma quella scusa non gli è servita ad evitare una multa molto salata per aver “bucato” l’ALT, ma anche per l’alta velocità tenuta nel centro abitato.