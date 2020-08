CARRARA – Sul fronte della prevenzione dei furti in abitazione, sotto la lente di ingrandimento delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, compagnia di Carrara, sono finite soprattutto le zone dove sono presenti abitazioni rimaste incustodite dopo la partenza per le vacanze dei proprietari.

Le numerose pattuglie sul territorio, hanno permesso di ridurre drasticamente il numero dei furti rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, sia nella zona di Carrara che in quella di Fosdinovo.

Sono state numerose anche le segnalazioni dei residenti, che hanno telefonato in Caserma per chiedere alle pattuglie di verificare auto o persone apparentemente sospette nei parcheggi e nelle zone adiacenti le proprietà private, mentre in altri casi si è rivelato molto utile il collegamento dell’allarme domestico al 112, che ha consentito alle pattuglie di intervenire immediatamente, ma fortunatamente si è trattato solo di falsi allarmi (si ricorda che si tratta di un servizio gratuito e per eventuali informazioni riguardo la necessaria modulistica ci si può rivolgere alla più vicina caserma dei Carabinieri).

Riguardo i furti nelle abitazioni, il Maggiore Cristiano Marella, Comandante della Compagnia Carabinieri di Carrara, invita i cittadini a mantenere alto il livello di attenzione anche nei prossimi giorni d’estate, perché i malintenzionati sono sempre in agguato e pronti a colpire alla prima favorevole occasione. Per evitare rischi a riguardo, occorre segnalare tempestivamente al 112 situazioni inconsuete che riguardino appartamenti vicini al proprio, a maggior ragione quando si è a conoscenza dell’assenza dei proprietari per le vacanze. Infine, fra gli accorgimenti da adottare per rendere la vita più difficile ai malintenzionati, si sconsiglia di pubblicare sui social network i propri spostamenti o informazioni da cui sia facile desumere la propria assenza dalle rispettive abitazioni, infatti tali elementi potrebbero essere sfruttati dai ladri in cerca di facili obiettivi da colpire.