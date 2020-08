MASSA-CARRARA – Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi al covid-19, al 19 agosto, sono 17 così suddivisi: 8 casi nella zona delle Apuane (5 a Carrara di cui 2 legati cluster dei cittadini domenicani – 3 a Massa di cui 2 sempre all’interno del centro di prima accoglienza); 2 casi nella zona della Piana di Lucca (2 Capannori); 4 zona Valdera Alta val di Cecina (1 a Casciana Terme Lari – 2 a Terricciola – 1 a Pontedera); 3 casi nella zona Valli Etrusche (2 a Campiglia Marittima, di cui un rientro dalla Romania e 1 legato al cluster di Piombino – 1 Piombino anch’esso legato al cluster).

I cluster attivi nella zona delle Apuane sono stati circoscritti, fa sapere l’Asl. Il primo quello relativo alla casa famiglia che ospita cittadini nigeriani ha portato a 36 isolamenti e a 19 positivi, il neonato è risultato negativo. Per quanto riguarda il secondo cluster che ha interessato una comunità di cittadini domenicani sono 70 i contatti già accertati e quindi in isolamento, ma l’indagine epidemiologica continua; mentre sono stati sottoposti a tampone tutti (55) coloro che vivono nel centro di prima accoglienza di Marina di Massa, sono tutti in isolamento, gli esami sono tutt’ora in corso.

Anche il cluster di Piombino è sottocontrollo, sono stati effettuati 30 tamponi e, ad oggi, sono in isolamento 4 persone oltre i 7 pazienti.

Le persone ad oggi guarite sono 3428, mentre gli isolamenti sono 528

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 (1 a Livorno e 1 a Lucca); quelli ricoverati nei reparti Covid o a malattie infettive sono 11 (1 a Lucca, 6 a Livorno e 4 a Massa; 9 si trovano nelle cure intermedie e 47 negli alberghi sanitari di Lucca e Livorno).