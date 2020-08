Bimbi rischiano di annegare in mare. Salvati grazie all’intervento di un bagnante

MARINA DI CARRARA – Attimi di paura ieri a Marina di Carrara: un bambino di sei anni ha rischiato di annegare in mare. È accaduto sulla spiaggia tra la Fossa Maestra e il torrente Parmignola. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, mentre stava nuotando ha bevuto dell’acqua ma grazie all’intervento salvavita eseguite prontamente da un uomo che si trovava sulla spiaggia a prendere il sole, è stato evitato il peggio. Il piccolo stava facendo il bagno con una sua amica coetanea.

I due, probabilmente a causa della corrente, non riuscivano a rientrare a riva. Così sono stati recuperati dal bagnante che si è buttato in mare per salvarli. Nel frattempo sul posto si erano recati i soccorritori del 118 che hanno provveduto a trasferire il bambino all’ospedale delle Apuane per accertamenti.

E non sono mancate le polemiche per l’assenza del servizio di salvataggio su quel tratto di spiaggia. Secondo alcuni, il servizio dovrebbe essere ripristinato, visto che le correnti in quel punto sarebbero più forti e i bagnanti rischiano di essere trascinati al largo in pochi istanti.