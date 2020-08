Spaccio e evasione dai domiciliari, i Carabinieri arrestano due persone

CARRARA -Durante i controlli di Ferragosto, gli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Carrara sono riusciti a fermare un 38enne extracomunitario originario del Marocco che deve ancora scontare un residuo di pena pari a nove mesi di carcere, per una serie di condanne relative a diversi reati commessi nella Provincia di Massa Carrara, oltre che in Sicilia e in Lombardia, fra cui spaccio di droga.

Si sono aperte le porte del carcere anche per un 71enne di Carrara che deve scontare ben sei anni di reclusione per una serie di condanne che solo in parte aveva espiato in regime di detenzione domiciliare. Nella lunga lista di condanne definitive elencate nel provvedimento del Tribunale di Massa, risultano reati contro la fede pubblica e contro le Forze dell’Ordine, poi violazioni in materia di armi e patrimonio, ma anche evasioni dai domiciliari e maltrattamenti in famiglia.