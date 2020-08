APUANE – Scivola in un dirupo e fa un volo di 20 metri. Brutta avventura per un uomo di 75 anni che oggi, alle 15.30, si trovava nei pressi del Rifugio Città di Massa quando per cause da accertare avrebbe perso l’equilibrio scivolando in burrone. Per recuperarlo è intervenuto il Pegaso 3 con un tecnico che lo ha vericellato. Al momento dell’intervento era ancora cosciente.

L’uomo ha riportato un trauma cranico e toracico ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse tanto gravi da rendersi necessario il trasferimento a Cisanello. Ha fatto ingresso al Noa in codice giallo.

PEGASO 3