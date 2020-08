MASSA – «L’Azienda USL Toscana nord ovest ha comunicato di aver individuato 7 casi di positività al covid-19 a Massa. Si tratta di un nuovo cluster in una struttura per migranti». È l’annuncio che ha dato ieri in serata il sindaco di Massa, Francesco Persiani, che aggiunge dettagli al bollettino quotidiano della Regione Toscana che aveva comunicato la presenza di 8 nuovi casi in provincia di Massa-Carrara: 1 a Carrara e, appunto, 7 a Massa.

«È stata avviata un’azione di monitoraggio per circoscrivere la diffusione del contagio. Al momento – ha aggiunto il primo cittadino – non ho ulteriori dettagli, ma vi terrò informati. Colgo l’occasione per invitarvi al più rigoroso rispetto delle norme anti-covid e del mantenimento della distanza interpersonale. Da parte nostra vigileremo e controlleremo con ancora più attenzione».