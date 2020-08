Castelnuovo, grave incidente sull’Aurelia: 50enne all’ospedale in codice rosso

CASTELNUOVO MAGRA – Grave incidente stradale a Castelnuovo Magra alle 11.30. In Via Aurelia si è verificato uno scontro tra uno scooter e un furgone. Sul posto sono arrivati Delta2 con medico e infermiere, la Pubblica assistenza di Romito, i Vigili del fuoco e valutata la dinamica è stato attivato l’elisoccorso. A rimanere ferito è un 50enne risultato politraumatizzato. L’uomo dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario veniva trasportato all Ospedale della Spezia in codice rosso.