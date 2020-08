Cade dal terzo piano: brutto incidente domestico per una donna

MASSA – Cade dal terzo piano: ricoverata al Noa una donna residente a Romagnano. Ieri mattina, il 118 è intervenuto in via Aurelia Ovest, in prossimità degli alloggi popolari di Romagnano, per soccorrere una donna, madre di due figli, di origine straniera, rimasta coinvolta in un incidente domestico.

Le dinamiche dell’incidente sono in corso di accertamento, i Carabinieri giunti sul posto parlano di incidente domestico.

La donna ha riportato vari traumi agli arti e una probabile emorragia interna per la quale è stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale Delle Apuane. Inizialmente era stato richiesto l’intervento del l’elisoccorso Pegaso ma poi l’allarme é rientrato per le condizioni della donna non in pericolo di morte.