Perturbazione atlantica su Massa-Carrara, martedì allerta temporali

MASSA-CARRARA – Temporali forti in arrivo sulla provincia di Massa-Carrara e scatta l’allerta gialla, anche per rischio idrogeologico. La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso l’avviso di criticità valido dalle 8 alle 20 di martedì 18 agosto 2020. Una perturbazione atlantica interesserà oggi e domani il Nord Italia portando rovesci e locali temporali anche sulla Toscana centro settentrionale. Nel pomeriggio di oggi, lunedì, possibilità di locali rovesci o brevi temporali sulle province settentrionali e nelle zone interne. Dalla mattina di domani e fino al pomeriggio possibilità di temporali, localmente forti, sulle province centro-settentrionali. Fenomeni inizialmente più probabili sulle zone di nord ovest, tendenti ad estendersi alle restanti aree centro-settentrionali nel corsoLa sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità giallo anche per rischio idrogeologico valido dalle della mattinata e nel pomeriggio. Possibili colpi di vento e grandinate.

Di seguito riportiamo i fenomeni previsti nelle prossime ore, tratti dal bollettino meteo della Protezione civile.

Una saccatura atlantica transiterà sul Nord Italia tra oggi e domani, recando rovesci e locali temporali anche sulla Toscana centro settentrionale.

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, lunedì, possibilità di locali rovesci o brevi temporali sulle province settentrionali e nelle zone interne. Cumulati medi non significativi e massimi non elevati.

Dalla mattina di domani e fino al pomeriggio possibilità di temporali, localmente forti, sulle province centro-settentrionali. Fenomeni inizialmente più probabili sulle zone di nord ovest, tendenti ad estendersi alle restanti aree centro-settentrionali nel corso della mattinata e nel pomeriggio. Cumulati medi non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, in particolare sui rilievi appenninici. Intensità massima fino a molto forte.

TEMPORALI: oggi possibilità di locali temporali, nel pomeriggio, in Appennino e nelle zone interne orientali. Colpi di vento e gradinate solo occasionali. Nella mattinata e nel pomeriggio di domani, martedì, possibilità di temporali, localmente forti, sulle province centro-settentrionali. Possibili colpi di vento e grandinate.