Fungaiolo cade in un dirupo, lo recuperano i Vigili del Fuoco

PONTREMOLI – Cade in un dirupo: un uomo di 82 anni finisce al Noa. Questa mattina alle ore 11.20 circa, a Pontemoli, in zona Montelungo, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aulla è intervenuta con tre mezzi e sette unità per soccorrere un fungaiolo caduto in un dirupo, riportando ferite alla testa e agli arti. Sul posto anche l’ambulanza del 118.

Il personale intervenuto ha utilizzato le tecniche Saf per raggiungere il ferito, prestandoli le prime cure del caso, per poi stabilizzarlo e trasportarlo in strada, dove è stato consegnato agli operatori del 118. L’uomo ha riportato un trauma distorsivo ad una gamba ed è entrato al Noa in codice giallo.