Ruba una Vespa ma viene inchiodato dalle telecamere: arrestato 44enne

CARRARA – Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Carrara, nella mattinata di venerdì 14 agosto, venivano a conoscenza che davanti la sede del Comune di Carrara era stata rubata una vespa bianca, parcheggiata sulla pubblica via. Dalle prime informazioni acquisite dal denunciante non emergeva nulla di utile per l’individuazione dell’autore, infatti la denuncia veniva sporta a carico di ignoti.

L’istinto degli operatori della Polizia di Stato e l’ausilio della tempestiva visione dei filmati degli impianti di video-sorveglianza cittadini consentivano nel corso della stessa mattinata di individuare l’autore del delitto e nel giro di poche ore a ritrovare il motorino oggetto di furto, posteggiato in un parcheggio adiacente l’abitazione dell’indagato. Il motoveicolo veniva quindi prontamente riconsegnato al legittimo proprietario, incredulo e riconoscente per il provvidenziale e risolutivo operato degli uomini del Commissariato.

L’indagato, deferito alla competente Autorità giudiziaria per furto aggravato, è un cittadino 44enne di Carrara con una lunghissima esperienza pregressa in delitti contro il patrimonio ed in particolare è noto alle Forze dell’Ordine in quanto specializzato nel furto di veicoli.