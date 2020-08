Nella movida con un etto di droga: arrestato pusher a Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA – Durante l’attività disposta per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio di Massa-Carrara, in occasione della movida a Marina di Carrara, il personale della Polizia di Stato procedeva all’arresto di un carrarino per la detenzione di 94,438 grammi di hashish e sostanza cristallizzata Mdma del peso di gr. 0,674 ai fini di spaccio.