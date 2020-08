Escursionista si sente male sulle Apuane, recuperato con l’elisoccorso

APUANE – Nel primo pomeriggio i tecnici della stazione di Querceta (Lucca) del Soccorso alpino toscano sono stati attivati per intervenire in zona cava Fondone, sopra le Gobbie (monte Altissimo). Un uomo 72enne originario di Sarzana, che si trovava sul sentiero 41 in compagnia della moglie, è stato colto da malore.

Allertato il 118, sul posto si è diretta la squadra dei soccorritori che ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo di Pegaso 3 che ha provveduto al trasporto in ospedale. Il paziente, sempre cosciente, manifestava i sintomi di un evento neurologico.