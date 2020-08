MONTIGNOSO – Mezzo Ersu si ribalta, l’operatore finisce al Noa. È successo questa mattina, intorno alle ore 11, in via delle Cannicce a Cinquale.

Un giovane dipendente dell’azienda per la raccolta dei rifiuti era alla guida del mezzo quando per cause ancora da accertare si sarebbe verificato l’incidente. Sul posto oltre all’ambulanza e alla polizia municipale di Montignoso sono intervenuti i vigili del fuoco, che con cesoie e divaricatore hanno permesso ai sanitari di soccorrere il giovane, incastrato tra le lamiere.

L’operatore ecologico ha fatto ingresso al Noa in codice giallo.