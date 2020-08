In giro con la droga, tre nei guai a Marina di Massa

MARINA DI MASSA – Durante l’attività disposta per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio in occasione della movida prestando particolare attenzione per la zona di piazza Betti, via San Leonardo e via Ascoli personale in borghese della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha contravvenzionato un ragazzo massese per detenzione di cocaina per uso personale mentre ha denunciato due ragazzi, un nordafricano e un massese, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.