Caso covid all’Oviesse delle Terrazze. Negozio chiuso per precauzione

LA SPEZIA – Un’altra chiusura per contatto Covid alla Spezia. Questa volta si tratta di un negozio di abbigliamento del marchio Oviesse all’interno della galleria commerciale del centro “Le Terrazze”. Stando a quanto si apprende, da fonti dell’Asl 5 spezzina, il contatto Covid sarebbe avvenuto nei giorni scorsi quando una delle persone di rientro dalle vacanze a Corfù si è recata nell’esercizio commerciale.

Risultando poi positiva al virus si sono attivate tutte le procedure per rintracciare i contatti. Tra questi anche quelli che sarebbero avvenuti anche all’interno dell’esercizio commerciale, che poi è stato chiuso. Al contempo sono state attivate tutte le precauzioni del caso, sia per il personale, che per gli ambienti. Nei locali si è proceduto ad un’intensiva sanificazione e saranno a cura dell’azienda ulteriori precauzioni per tutto il personale.

Contattata dal quotidiano Città della Spezia, l’azienda ha precisato che: “OVS è stata prontamente informata da parte di un dipendente del negozio della Spezia presso il centro commerciale Le Terrazze, di positività al Covid-19. L’azienda, in via precauzionale, ha provveduto a chiudere il negozio al pubblico per procedere con la sanificazione degli spazi e della merce, come previsto dai protocolli in essere. La riapertura del negozio OVS è prevista domani, sabato 15 agosto”.