Caso “Seven Apples”, gli 11 contatti stretti sono negativi. Le prenotazioni per i tamponi salite a 726

VERSILIA – Le prenotazioni per l’effettuazione del tampone orofaringeo sono salite a 726. Lo fa sapere l’Asl Toscan Nord Ovest sul caso della ragazza trovata positiva al covid-19 e che aveva frequentato la nota discoteca della Versilia “Seven Apples” a Marina di Pietrasanta.

Ieri, dopo l’appello dell’azienda sanitaria, le prenotazioni per effettuare il tampone erano circa 550. «Perché tutto proceda in modo scorrevole – aggiunge l’Asl – senza creare code, in queste il personale sta organizzando il lavoro e preparando le liste per i diversi territori» (che riguardano anche la provincia di Massa-Carrara, ndr).

Sempre in relazione al caso “Seven Apples”, la Asl comunica che gli 11 tamponi eseguiti sui contatti stretti, sono risultati negativi.