Caso “Seven Apples”, la Asl chiede al Comune di Pietrasanta di intensificare i controlli anti-Covid

PIETRASANTA – L’Asl chiede all’amministrazione comunale di Pietrasanta di intensificare i controlli anti-Covid. In una nota, la direzione aziendale interviene “in relazione al grave episodio che si è verificato al “Seven Apples””, e “visti i risultati dell’indagine epidemiologica” chiede alle istituzioni di impegnarsi affinché venga rispettata l’ordinanza della Regione Toscana n° 65 in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Dall’indagine tutt’ora in corso, spiega la Asl, “emerge una evidente mancata applicazione” dell’ordinanza “in considerazione del numero delle persone coinvolte e del pericolo per la salute pubblica” che ne sarebbe derivato. “La direzione aziendale – si legge – si è messa in contatto con l’Amministrazione Comunale di Pietrasanta, invitando il Sindaco a intensificare i controlli come previsto anche nell’ordinanza della Regione Toscana”.