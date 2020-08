Malore mentre è alla guida: codice rosso per un settantenne

FIVIZZANO – Un uomo di 70 anni è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua automobile. È successo in Piazza Viano a Fivizzano intorno alle 18. Il guidatore è finito fuori strada e verosimilmente è andato giù lungo una scarpata. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, Automedica, Ambulanza e Pegaso 3. Una volta arrivati sul posto, i soccorsi hanno appurato che l’uomo avrebbe avuto un malore e che quella sarebbe stata la causa dell’incidente. L’operazione è ancora in corso e non è esclusa l’ipotesi di un volo del Pegaso fino a Cisanello. Il settantenne è stato registrato in codice rosso.