Falsi giornalisti al campus estivo. «Hanno provato a fotografare i bambini, episodio gravissimo»

MARINA DI CARRARA – Ieri mattina, lunedì, presso il centro estivo Nausicaa di via Bassagrande di Marina di Carrara si è verificato un episodio «molto grave» denuncia la multiservizi. Due uomini, dicendo di essere giornalisti, hanno tentato di porre domande al personale e ai genitori dei bambini e di scattare fotografie. «La responsabile della struttura – fa sapere l’azienda – correttamente, si è opposta con un intervento provvidenziale, a tutela della privacy dei bimbi, delle loro famiglie e dei dipendenti. La referente ha chiesto loro di mostrare il tesserino o in alternativa di allontanarsi. A seguito di una rapida verifica è emerso che i due non erano affatto giornalisti e che dunque stavano compiendo un gesto passibile di denuncia penale».

«In primis voglio ringraziare la responsabile del centro estivo per la sua professionalità e la sua prontezza» ha commentato il presidente di Nausicaa Luca Cimino che non ha nascosto lo sconcerto per l’accaduto. «Si tratta di un episodio molto grave soprattutto perché ha riguardato una struttura che ospita dei minori. Inoltre ricordo che l’usurpazione del titolo è un reato penale, così come l’esercizio abusivo della professione. Non escludo da parte dell’azienda il ricorso alle vie legali» ha tuonato Cimino.

Nausicaa ricorda che, «per qualsiasi informazione, i cittadini possono rivolgersi ai canali dedicati: il centralino, il numero verde, la posta elettronica, il sito web e le pagine social. Tutti i contatti sono pubblicati su www.nausicaacarrara.it. I dipendenti della partecipata non rilasciano dichiarazioni. La comunicazione è gestita dal consiglio di amministrazione attraverso i canali social di Nausicaa, con i comunicati stampa e attraverso i rapporti con le testate giornalistiche registrate che interloquiscono con professionalità e correttezza con l’azienda, in ottemperanza alle regole della deontologia giornalistica.