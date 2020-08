È morta l’attrice Franca Valeri, era stata presidentessa del “Bancarella”. Aveva 100 anni

FUORI PROVINCIA – È mancata oggi Franca Valeri, volto storico dello spettacolo che lo scorso 31 luglio aveva compiuto 100 anni. Nella lunga carriera ha recitato a teatro e nel cinema, è stata volto della televisione e voce della radio e ha creato personaggi entrati nell’immaginario collettivo come la “signorina snob” o “sora Cecioni” fino a “Cesira la manicure”. Ha lavorato con registi come Fellini e attori come Sordi e Totò, Bramieri e Manfredi. Nel 2012 fu presidentessa della 60esima edizione del prestigioso Premio Bancarella di Pontremoli.