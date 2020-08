CARRARA – Incidente tra un’automobile e una motocicletta in viale XX Settembre a Carrara, all’intersezione con via Casola in prossimità del liceo scientifico. I due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.40. Le tre persone coinvolte, due si trovavano a bordo della moto, di cui non si conoscono le generalità, sono state portate al Noa e hanno fatto ingresso in codice giallo.