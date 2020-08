Brutta caduta in moto, 70enne finisce al pronto soccorso

PONTREMOLI – Paura per un motociclista coinvolto in un incidente questa mattina sul passo del Brattello sopra Pontremoli (Massa-Carrara). L’uomo, sulla settantina è caduto (sembra abbia fatto tutto da solo) lungo la strada e in un primo momento sembrava grave, tanto che insieme all’automedica di Pontremoli è stato “dirottato” sul posto il Pegaso inizialmente destinato a recarsi sull’incidente mortale in A12.

È stata comunque fatta una prima valutazione al Pronto soccorso di Pontremoli, che ha escluso la presenza di trauma toracico. L’uomo è stato così accompagnato in codice giallo (probabile frattura clavicola) al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane di Massa.