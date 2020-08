CARRARA – Un volo di oltre 20 metri dai Ponti di Vara con il carroattrezzi. È salva per miracolo una donna di 40 anni che intorno a mezzanotte, per cause da accertare, con il mezzo giallo che stava guidando ha sfondato il guardrail del viadotto più famoso delle cave di Carrara per precipitare nella scarpata sottostante.

L'”atterraggio” è stato violento ma miracolosamente la 40enne è rimasta illesa, solo qualche contusione ed escoriazione con alcuni giorni di prognosi. La donna, in prima battuta, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi dai soccorritori del 118 che l’hanno trasferita all’ospedale delle Apuane. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto si sono recati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di questo incredibile incidente.

Foto 5 di 5









Richiesti anche gli esami tossicologici di rito – che in questi casi sono previsti dalle normali procedure – per accertare che la donna non fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.