CARRARA – Stava trasportando un enorme blocco di marmo quando si è letteralmente fiaccato in due. È successo questa mattina sull’Aurelia in via Frassina a Carrara ad un autocarro adibito al trasporto di marmo. Dal comando dei vigili urbani, stazione di Carrara, fanno sapere che non si rilevano danni a persone o cose, e nemmeno intralci alla circolazione. Il camion è come se si fosse piegato su se stesso, “fiaccato” in due, come si legge nel verbale della municipale, dal blocco che stava trasportando. Da capire se a spezzare il camion sia stato l’eccessivo peso del blocco o l’errata sistemazione del pezzo di marmo sul mezzo di trasporto.