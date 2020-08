Sereno o poco nuvoloso per residui addensamenti nelle prime ore in Appennino e cumuli pomeridiani in prossimità delle Apuane; ottima visibilità.

Temperature: minime in diminuzione, fresco al primo mattino specie nei fondovalle della Lunigiana; valori diurni in ripresa soprattutto sulla costa con clima gradevole, secco e ventilato. Zero termico a 3500 metri.

Venti: dai quadranti settentrionali (Tramontana nell’interno, Maestrale sulla costa), moderati o tesi con residue raffiche al mattino lungo le vallate della Lunigiana poste allo sbocco dei passi appenninici.