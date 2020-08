MASSA – Nei giorni scorsi, gli equipaggi della polizia di Stato della Questura di Massa-Carrara, su segnalazione di alcuni cittadini che ritenevano di aver riconosciuto lo scomparso Walter Del Freo, hanno effettuato diversi interventi in più punti della città capoluogo.

La persona indicata dai cittadini è lo stesso soggetto identificato dalla Squadra Mobile nel vicino comune di Sarzana, lo scorso 21 luglio, che in questi giorni girovaga per la città.

Foto 2 di 2



Anche in questo caso i controlli del personale della Polizia di Stato hanno fugato ogni dubbio sulla vera identità della persona: un clochard, cittadino austriaco del 1929, che dopo essere stato nella vicina provincia della Spezia, in questi giorni si trova nella città di Massa.

«Si rinnova ancora una volta l’appello – evidenzia la Questura – a segnalare al numero di pronto intervento tempestivamente ogni notizia utile per il rintraccio del signor Del Freo, per consentire le verifiche necessarie senza perdita di tempo. La tempestività in questi casi può fare la differenza».