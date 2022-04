Grave carenza di medici al centro trasfusionale: ok dalla Regione per le assunzioni

MASSA-CARRARA – «Per affrontare la grave situazione di carenza di personale medico che si è creata per i servizi trasfusionali nella provincia di Massa-Carrara, Asl Nord Ovest ha correttamente chiesto alla Regione Toscana di essere autorizzata ad assumere medici. Infatti la situazione ad oggi è questa: sono rimasti 5 medici invece di 8, perché 3 medici sono andati in pensione e non sono stati sostituiti, nonostante ci fosse una graduatoria del concorso ancora valida». A intervenire sulla questione è il deputato Cosimo Ferri (Iv) che ringrazia la direzione Asl Nord Ovest «per essersi attivata e per aver ottenuto l’autorizzazione dalla Regione ad assumere 7 medici di questa graduatoria. Una risposta concreta – conclude Ferri – per un servizio che riteniamo un’eccellenza del nostro sistema sanitario apuano e che non può essere dimenticato ma che va rafforzato e seguito con attenzione nell’interesse della nostra comunità».