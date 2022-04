Corse aggiuntive dei bus a Massa-Carrara, nuova rimodulazione

MASSA-CARRARA – Da mercoledì 20 aprile 2022, giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la pausa pasquale, è effettiva una nuova fase della rimodulazione dei servizi autobus aggiuntivi della provincia di Massa-Carrara, in seguito al ritorno della capienza completa a bordo dei mezzi di Tpl (fatta eccezione per la prima fila di posti che si trovano subito dietro l’autista). La decisione è stata presa in modo condiviso da Autolinee Toscane, Provincia di Massa-Carrara, Regione Toscana e Prefettura di Massa-Carrara. D’accordo con gli enti di riferimento del territorio, il gestore Autolinee Toscane continuerà a monitorare i servizi scolastici per tutto il mese di aprile, riservandosi nuove valutazioni ed opportunità laddove necessario, in base alle effettive presenze a bordo e l’equilibrata e sicura distribuzione a bordo dei mezzi. Da mercoledì 20 aprile 2022, giorno di ripresa delle attività didattiche dopo la pausa pasquale, è così effettiva una nuova fase della rimodulazione dei servizi autobus aggiuntivi.