MONTIGNOSO – Sabato 9 e domenica 10 aprile, uno tsunami di volontari in maglia blu si sono riuniti nelle spiagge, nelle piazze e nelle strade di 281 città italiane, fra cui Montignoso, per offrire il loro contributo per l’ambiente contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare di plastiche e microplastiche. Il 2022 è iniziato bene per l’associazione Plastic Free che, con questo evento di cleanup nazionale, continua a segnare una crescita importante e nuovi record: rispetto a settembre 2021, il precedente evento nazionale, sono stati registrati 50.000 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente e 10 appuntamenti in più, mentre rispetto all’anno precedente, aprile 2021, gli appuntamenti sono raddoppiati (+140) e i chilogrammi in più superano i 120.000.

«Grazie alla sinergia con i comuni e alla partecipazione attiva della cittadinanza, oltre 15.000 volontari in tutta Italia, siamo riusciti a rimuovere dall’ambiente circa 300.000 chilogrammi di rifiuti. Sono dati significativi, che segnano una svolta nella cura del proprio territorio. – interviene Gerardina Trotta, referente Regione Toscana di Plastic Free – Sul territorio toscano siamo intervenuti in 17 città, con una partecipazione di circa 700 volontari e 13.500 kg di rifiuti rimossi da questa meravigliosa regione. A Montignoso in località Capanne, grazie al patrocinio con il Comune ed il supporto di Ersu (Ente Raccolta Rifiuti), l’evento si è tenuto lungo l’argine del Torrente Montignoso (Pannosa). Sono stati rimossi 400 kg di rifiuti tra plastiche e rifiuti ingombranti, con la partecipazione di 30 cittadini. Inoltre è stata tratta in salvo un tartaruga ferita ed è stata prontamente trasportata al centro recupero tartarughe più vicino».

Foto 5 di 6











All’iniziativa ha presenziato ed intervenuto anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Montignoso – Giulio Francesconi, il quale ha sottolineato l’importanza di queste iniziative e l’impegno del Comune nel ridurre i rifiuti indifferenziati, incentivando la raccolta differenziata attraverso il piano di gestione, già in uso nei territori del Comune. Ma, soprattutto, ha stimolato i cittadini a compiere azioni e scelte sostenibili.

Non finisce qui. L’evento nazionale apre le porte ai prossimi mesi dove ci saranno tantissimi appuntamenti settimanali di Cleanup e giornate di sensibilizzazione nelle scuole. «Ad oggi, in Toscana, abbiamo sensibilizzato 1.200 studenti con il nostro progetto scuole. I cittadini del futuro sono molto attenti e sensibili ai temi ambientali, ed è per noi un immenso orgoglio confrontarci e divulgare le buone pratiche sostenibili. – afferma ancora la Referente Regionale Gerardina Trotta – Il prossimo grande evento nazionale sarà il 5 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dell’Ambiente. Bisogna agire insieme, a piccoli ma costanti passi. Tutti uniti per un bene comune».