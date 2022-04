25mila euro per le associazioni di Massa-Carrara: cinque i progetti vincenti dedicati ai giovani

MASSA-CARRARA – Venticinquemila euro di finanziamenti per i 5 progetti dell’area di Massa Carrara vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“Siamo felici – dichiara Francesca Menconi, presidente della delegazione Cesvot di Massa Carrara – di una così ricca partecipazione al bando: il tessuto associativo di Massa Carrara si conferma molto attivo e attento. E’ facendo rete che possiamo portare avanti il welfare di comunità. Ringrazio tutti i partecipanti”.

“Regione Toscana – dice Bernard Dika, consigliere per l’innovazione e le politiche giovanili del presidente della Giunta regionale – con le opportunità del progetto Giovanisì combatte la frustrante sensazione di non poter far nulla per cambiare le cose. Le risorse del bando “Siete Presente” pongono noi giovani non più oggetto della discussione ma soggetto attivo che decide e guida il cambiamento nelle comunità, rendendo con le azioni dell’oggi meno incerto il domani. Grazie al terzo settore il nostro impegno sociale va oltre il bando e diventa un modello di vita, di cittadinanza attiva”.

“E’ un riconoscimento molto importante per le associazioni del nostro territorio. Nella nostra provincia l’associazionismo è fondamentale come dimostrato in questi due anni di pandemia che ci hanno ricordato come senza associazioni non saremmo riusciti a dare quello che come amministrazione abbiamo dato. E’ fondamentale sostenerle e avvicinare i giovani a queste realtà ” ha dichiarato Amelia Zanti, assessore Politiche sociali e volontariato del comune di Massa .

“Siamo felici di aver riscontrato una importante partecipazione da parte dei nostri giovani che hanno voluto partecipare al bando” – spiega Giovanbattista Ronchieri, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Massa “E’ un segnale importante che ci fa essere senz’altro ottimisti considerando quanto i giovani oggi possono far bene al volontariato.”

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara con le Consorelle sostiene a livello nazionale il Fun, Fondo Unico Nazionale, convinti del dovere di supportare le associazioni di volontariato, cardine di quel terzo settore divenuto ganglio fondamentale e identificativo del nostro sistema sociale – dichiara il presidente della Fondazione Cr Carrara, Enrico Isoppi -. Con entusiasmo, quindi, abbiamo aderito alla richiesta di Cesvot a sostenere questo progetto, insieme alla Regione Toscana e a tutte le Fondazioni di origine bancaria della Regione. E’ importante creare bandi a sostegno di progetti di giovani, del loro presente, perché possa esservi un futuro attraverso una rete che consente a tutti i territori toscani di veder riconosciute le proprie ambizioni giovanili. Un effetto di risonanza e amplificazione che solo quando si lavora in rete è possibile. Un lavoro di rete che ha consentito di riconoscere e premiare sul nostro territorio ben cinque progetti a dimostrazione che i nostri giovani ci sono, hanno idee e sono più che pronti a dare il proprio contributo alla società. Bisogna soltanto dar loro le opportunità e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara è soddisfatta e orgogliosa di riuscire a far questo”.

Cinque i progetti vincitori: – “Passi nella memoria: i giovani tra storia, cultura e natura” il cui ente capofila è l’Associazione Pro Loco Fossola – Moneta Aps e ha come gruppo proponente l’Accademia Apuana della Pace, ANTA – Associazione nazionale tutela animali sezione Massa Carrara e Proloco Fontia. Partner del progetto: ANPI -Associazione Nazionale Partigiani di Carrara, Associazione La fabbrica delle idee, Avis comunale di Carrara, Comune di Carrara, Istituto superiore D. Zaccagna, Legambiente Carrara, Proloco Carrara, Proloco Gragana. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

– “Giovani Doni – Le nuove generazioni per la promozione della cultura del Dono nel periodo pandemico” il cui ente capofila è l’Avis comunale di Carrara e ha come gruppo proponente l’Avis zonale Massa Carrara, P.A. Croce Azzurra di Montignano. Partner del progetto: ACCA – Associazione Cura comportamento alimentare, Comune di Carrara, Provincia di Massa Carrara – Servizio politiche giovanili. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

– “Re-Star – Ripartire dopo la pandemia” che ha come ente capofila la P.A. Croce Azzurra di Comano e come ente proponente la Polisportiva San Giorgio Comano. Partner del progetto: Associazione Pro Loco Castello di Comano, Comune di Comano, Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

– “Elaborare emozioni violente nelle relazioni affettive – Percorso per promuovere la conoscenza del problema nelle giovani generazioni” il cui ente capofila è PUR – Progetto Uomini Responsabili e ha come ente proponente il CIF – Centro italiano femminile di Carrara. Partner del progetto: Associazione Sabine, Comune di Carrara, Provincia di Massa Carrara – Servizio politiche giovanili. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

– “Controcorrente – Tutela del fiume Frigido e protagonismo giovanile” il cui ente capofila è l’Associazione Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano Onlus mentre l’ente del gruppo proponente è il Club alpino Italiano sezione di Massa. Partner del progetto: Comune di Massa, Comunità Interattive – Officine per la partecipazione. Il progetto è stato finanziato per 5mila euro.

I 5 progetti sono stati finanziati per 25mila euro di cui 15mila euro con contributi della Regione e 10.000 euro con contributi della Fondazione CR Carrara. I progetti e i relativi finanziamenti sono stati presentati oggi, 13 aprile, durante una conferenza stampa in Sala Giunta del Palazzo Comunale di Massa. Alla presentazione erano presenti Bernard Dika, consigliere per l’innovazione e le politiche giovanili del presidente della Giunta regionale, l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Massa Giovanbattista Ronchieri, il membro del comitato di indirizzo della Fondazione CR Carrara Luca Benedetti, la presidente Delegazione Cesvot Massa Carrara Francesca Menconi, il direttore Cesvot Paolo Balli e le associazioni vincitrici del bando alle quali è stato consegnato un attestato.