Elezioni pubblico impiego, Cisl Fp primo sindacato a Massa. Cgil in testa in Toscana

MASSA-CARRARA – “Queste elezioni hanno dato qualche segnale di cambiamento e abbiamo intenzione di fare valutazioni approfondite nei prossimi giorni. Per quanto ci riguarda inizieremo sin da subito la formazione mirata per i candidati eletti così da inviare persone preparate e pronte ai tavoli delle trattative”. Così il segretario della Uil Fpl Massa-Carrara Claudio Salvadori all’indomani delle elezioni del pubblico impiego che hanno visto il sindacato reggere l’effetto della pandemia e tenere la posizione nel settore sanitario, guadagnando pure qualcosa fra gli enti pubblici. “Prima il mio personale ringraziamento ai candidati che ci hanno messo la faccia, agli scrutatori che sono stati al pezzo per tre giorni – dice Salvadori -. Questo era il primo, vero, grande impegno post pandemia ed è chiaro che l’emergenza sanitaria di questi due anni ha cambiato il mondo”. Arriva la conferma, per Uil Fpl, di essere il primo sindacato al Regina Elena di Carrara: riconquistato un seggio in Provincia dove all’ultimo turno la Uil Fpl era rimasta invece senza. “Ma non è questo il momento di stare a guardare dove abbiamo perso o guadagnato una Rsu – conclude Salvadori -, questo è il momento di iniziare a lavorare per tutelare i lavoratori del pubblico impiego”.

Fp Cgil primo sindacato in Toscana, Cisl Fp in testa a Massa

La Funzione Pubblica Cgil si è confermata invece primo sindacato in Toscana. “Per prima cosa vogliamo ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono andati a votare, comunque abbiano votato – si legge in una nota del sindacato – In Toscana ci confermiamo primo sindacato nei tre comparti che sono andati al voto. Nel comparto Sanità restiamo ovunque primo sindacato, in alcuni casi avanzando con incrementi di sette punti percentuali come nella Asl Toscana Centro, oppure in Estar dove si passa dal 62% al 79%. In sanità, dove l’impatto della pandemia è stato più evidente, la Fp Cgil è stata presente fin dalle prime concitate fasi dell’emergenza, i risultati toscani sono frutto anche di quella coerenza, non sempre facile nelle fasi più dolorose e divisive di questi ultimi anni.

Nel comparto degli enti locali la Fp Cgil è primo sindacato nei Comuni, con un dato complessivo in crescita che segna il 53% circa (dato ancora relativo al 90% dei seggi scrutinati) e registra così l’avanzata rispetto alle passate Rsu, a conferma di un modello toscano che ha fatto della partecipazione e della valorizzazione del sistema pubblico un fattore progressivo di crescita e sviluppo, sia sociale sia economico. E’ così anche nelle Province della Toscana, dove siamo al 56,94%, nelle Camere di Commercio, che passano dal 48% al 52% , mentre fra i Comuni capoluogo assistiamo al grande balzo del Comune di Arezzo, che passa dal 50% al 60%, alla crescita di Prato, che passa dal 44% al 50%, mentre crescono anche Grosseto che passa dal 26% al 31% e Livorno, che incrementa del 2,73%. Menzione speciale per Arti (l’Agenzia Toscana per l’Impiego) che si presenta all’appuntamento del voto per la prima volta e segna per la Fp Cgil un ottimo risultato del 74%.

Negli uffici decentrati dello Stato, le agenzie fiscali, l’INPS, l’INAIL le cosiddette Funzioni Centrali, restiamo sempre ai primi posti in Italia. Sono quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno vissuto l’impatto massiccio di una rimodulazione dei servizi da remoto che ha consentito, nei momenti più critici, la tenuta del paese”:

“Il rinnovo del loro contratto nazionale – proseguono da Fp Cgil – avvenuto nei mesi scorsi, ha finalmente normato molti aspetti che la pandemia aveva introdotto in via emergenziale, prima di tutto lo smartworking. In questo Comparto cresciamo sensibilmente nel comparto Giustizia (Tribunali e Procure), passando dal 31% al 44%, nelle Dogane e Monopoli dal 36% al 38%. Le lavoratrici e i lavoratori hanno riconosciuto con il loro voto il grande protagonismo di un sindacato come la Fp Cgil anche nella conquista del nuovo contratto. La scelta verso la Fp Cgil ha riconosciuto e premiato l’impegno profuso in questi ultimi anni, segnati in massima parte dall’emergenza pandemica: il risultato complessivo premia la presenza costante nei luoghi di lavoro, che non è evidentemente sfuggita. Il raffronto con i dati delle elezioni 2018 va letto anche in questo senso”.

La Cisl-Fp, infine, è il primo sindacato nel comune di Massa con ben 140 voti su 303 ( oltre il 46% del consenso) ed anche nell’amministrazione provinciale è la prima organizzazione sindacale.

Complessivamente la Cisl-Fp ha vinto le Rsu su 16 dei 20 seggi negli enti locali provinciali, conquistando 38 seggi su 68. Anche nei seggi degli enti ministeriali, la Cisl-Fp si conferma primo sindacato con un consenso che sfiora il 40%. “Voglio ringraziare tutte le persone che si sono candidate per diventare rappresentanti Rsu – dichiara Enzo Mastorci segretario generale Cisl-Fp Toscana Nord – un compito sicuramente non semplice, ma che sarà svolto con professionalità e coscienza da tutti nostri gli eletti. La Cisl-Fp ha avuto un risultato straordinario negli enti locali, nel comune di Massa è il sindacato più votato. Anche l’amministrazione provinciale ci ha premiato. Siamo molto soddisfatti dei risultati degli enti ministeriali, risultati importanti anche in Sanità dove abbiamo conquistato l’ospedale di Pontremoli e Fivizzano, registrando una crescita del 20 per cento e con ottimo risultato al Noa”. La Cisl-Fp è inoltre il primo sindacato ad Aci, all’Inal e nel Tribunale di Massa con numeri di preferenze eclatanti. Nei tre comparti, enti locali sanità e enti ministeriali, complessivamente la Cisl Funzione Pubblica totalizza 1071 preferenze e 38 seggi contro le 914 preferenze e 24 seggi della CGIL e agli 84 voti e 4 seggi per la Uil.

In sanità l’assegnazione dei seggi avviene all’interno dell’Area Vasta della Asl Nord Ovest per cui solo nei prossimi giorni ci saranno le nomine degli eletti.