MASSA – Si è svolto questa mattina, di fronte al Comune di Massa, un presidio in solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che sono stati demansionati da Oss a “facchini”. Presenti alcuni rappresentanti della politica locale, , tra cui il Presidente del Consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, il consigliere Stefano Alberti, il vice sindaco di Pontremoli Clara Cavellini e il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, il rappresentante dell’Unità Sindacale di Base Marco Lenzoni, ed alcune Oss. Era inoltre collegato in videoconferenza il Consigliere regionale Marco Stella.

“La pandemia passata sembra non averci insegnato nulla – dichiarano dall’Usb -. Il covid, che altro non ha fatto se non scoperchiare un vaso di Pandora già tristemente noto, ha messo a nudo anni di politiche disastrose, di privatizzazioni, tagli, mancanza di personale e posti letto. Nel caso specifico, infatti, per sopperire alla mancanza di figure professionali adeguate nel servizio appaltato dei trasporti dei pazienti, dovranno essere i reparti invianti a fornire adeguato supporto di figure professionali, un carico in più sulle spalle del personale dei reparti già ridotto all’osso dalla carenza “cronica” di personale dovuta a decenni di politiche criminali sulla sanità. Il demansionamento prevede ovviamente anche la decurtazione dello stipendio e la riduzione degli orari di lavoro, visto il ridimensionamento dell’orario di copertura del servizio. Tutto questo è inaccettabile”.

“Come Usb – fa sapere il sindacato – abbiamo presentato un esposto agli organi di polizia giudiziaria poiché questa decisione avrà sicuramente delle ripercussioni sulla sicurezza dei malati ma anche degli operatori sanitari stessi che non avranno più al loro fianco nel duro ed essenziale lavoro per garantire la salute pubblica, collaboratori professionalmente preparati. Questa mattina siamo quindi stati ricevuti con una delegazione da assessori e istituzioni, ai quali abbiamo fatto presente la situazione sopra citata e chiesto un intervento deciso e fermo per bloccare l’ennesima ingiustizia ai danni di lavoratori e pazienti. Vogliamo un immediata retromarcia su questo declassamento e impoverimento del servizio di assistenza sanitaria. Ci aspettiamo quindi che a seguito dell’incontro avuto questa mattina le istituzioni e le rappresentanze politiche tutte si muovano per far valere e mettere in pratica già nei prossimi giorni gli impegni presi. Noi come sindacato continueremo a mobilitarci e a tenere il fiato sul collo a chi di dovere affinché alle parole seguano i fatti. Vogliamo Oss, non facchini! I malati e le persone non autosufficienti non sono valige”.

“A seguito dell’incontro – fanno sapere da Forza Italia Massa – sarà redatto un ordine del giorno a tutela delle Oss e della sanità pubblica, che verrà presentato sia in Consiglio Regionale, sia nei Consigli comunali, sia nelle Conferenze aziendali dell’Ausl”.