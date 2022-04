“Connessi in buona compagnia”, due incontri in Lunigiana per illustrare il progetto regionale

LUNIGIANA – Prosegue, attraverso il progetto regionale “Connessi in buona compagnia”, la campagna promossa dalla Regione Toscana per facilitare l’alfabetizzazione digitale della popolazione più anziana. “Connessi in buona compagnia” rappresenta la fase di avvio di una strategia toscana per l’ampliamento della cultura e delle competenze digitali nell’uso dei servizi online e delle tecnologie innovative a beneficio degli ultra65enni.

In questa prima fase la campagna si appoggia alla rete delle Botteghe della Salute, coordinata da Anci Toscana e operativa presso la Società della Salute della Lunigiana. Due gli incontri in Lunigiana, nei prossimi giorni, per illustrare il progetto: sabato 2 aprile, dalle ore 9 alle ore 12,30, presso la sala consiliare della sede comunale a Barbarasco di Tresana; sabato 9 aprile, dalle ore 9 alle ore 12,30, presso il Centro didattico della pieve di Sorano a Filattiera.

La campagna di sostegno al progetto regionale “Connessi in buona compagnia” spiegherà a coloro che hanno meno familiarità con gli strumenti informatici come attivare lo Spid, cioè l’identità digitale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione; come accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico; come scegliere online il proprio medico di base; come scaricare il green pass; come prenotare appuntamenti al Centro Unico di Prenotazione per visite ed esami; come effettuare pagamenti e ottenere informazioni sul Trasporto Pubblico Locale; come accedere a tutti i servizi online del proprio Comune.