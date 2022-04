Cisl, l’incontro ad Avenza: quale futuro per la donna nei tempi che verranno?

CARRARA – «Tra pandemie, guerre, violenze (anche domestiche) e impegno sociale e politico, si può intravedere un futuro donna?». È il titolo dell’incontro, organizzato ad Avenza da Ust Cisl Toscana Nord Massa-Carrara, assai partecipato, che ha avuto il suo inizio con l’introduzione di Alessandra Biagini. Ha toccato i vari temi e le problematiche dei tempi che viviamo e di come le donne li hanno vissuti e li vivono. «Già penalizzate nel mondo del lavoro – afferma la Cisl – si sono ritrovate a dover gestire un presente complicato e che non fa sconti. La donna quindi deve essere forte o più forte come elemento di garanzia sociale e familiare. La sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi ha voluto toccare la questione della crisi demografica anche in relazione ai migranti. Spesso siamo ipocriti e chiusi negli egoismi non capiamo cosa sta accadendo nella nostra società. Forse il lavoro ‘povero’ che pure c’è ed è richiesto non accontenta queste famiglie straniere a stabilirsi da noi. La già sindaca di Pontremoli Lucia Baracchini, anche per il ruolo di dirigente scolastica, ha approfondito la questione di che scuola c’è e di che scuola possono scegliere i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Si va avanti per stereotipi vecchi che non aiutano ne le ragazze ne le famiglie ne la società, bisognosa di profili adatti alle esigenze. Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha posto l’esigenza di approfondire i profili professionali. A Carrara sia il ‘cantiere’ che lo yard ‘Pignone’ sono bacini occupazionali quasi esclusivamente maschili che raggiungono, assieme, ben più di mille lavoratori al giorno nei vari cicli produttivi. Andrea Figaia, segretario confederale Cisl ha poi tirato le somme del pomeriggio, sottolineando la volontà di stare insieme, ancora di più, quasi come una sfida di volontà in tempo di pandemia di guerra di sfiducia globale, ripartendo dalla donna, dall’uomo come fondamenti di ogni vivere comune».