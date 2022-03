Olimpiadi Regionali di Dibattito, medaglia d’argento per quattro studenti del Montessori-Repetti

CARRARA – Medaglia d’argento per quattro studenti dell’Istituto Montessori-Repetti di Carrara, in finale alle Olimpiadi Regionali di Dibattito della Toscana organizzate dalla Società Nazionale Debate Italia. Si tratta di Bianca Russo e Letizia Matelli (3A Liceo Classico), Alì El Gharbaoui (5B Scienze Umane) e Carlotta Alessandroni (4B Scienze Umane).

E non è nuova la passione per il dibattito nell’Istituto Montessori-Repetti, che si è legato da diversi anni a questa parte alle iniziative di formazione per alunni e docenti (allenatori e giudici) organizzate dall’l’I.I.S. “da Vinci” in Lunigiana, scuola-polo per la Toscana della Rete WeDebate, ma anche interne alla scuola, come il corso di formazione tenuto tra novembre e febbraio ‘21/‘22 dal prof. Alessandro Putamorsi, che ha visto un’ampia adesione di insegnanti su tutti e tre gli indirizzi del nostro Istituto.

Già dallo scorso anno alcuni degli alunni dell’istituto (Andrea Vinchesi ex 5C Scienze Umane, Zoe Stroobant e Ludovico D’Aloisio 5A Liceo Classico, Alì El Gharbaoui 5B Scienze Umane) hanno partecipato a gare di selezione per le regionali, formati e seguiti da un team di docenti più che mai convinti del valore formativo della pratica del debate: Serena Conti, Gea Dazzi, Alessandro Putamorsi, Claudia Reale e Maria Chiara Valsega. L’esperienza si è ripetuta quest’anno con la partecipazione al Campionato Nazionale Giovanile di dibattito: 4 dibattiti “in promptu”, tra il 27/10/2021 ed il 12/01/2022, per la squadra composta da Alì El Gharbaoui e Letizia Benetti (5B Scienze Umane), Zoe Stroobant (5 A Liceo Classico), Carlotta Alessandroni, Eleonora Cottonaro e Carolina Vanelli (4B Scienze Umane).

Partecipare alle singole gare, preparare con entusiasmo e passione i vari dibattiti, e soprattutto confrontarsi su topici interessanti ed attuali con alunni e docenti di altre scuole Toscane, in vista di una competizione su scala nazionale, ha consentito a tutti di portare a casa una bella esperienza formativa, testimoniata in primis dalla voce dei ragazzi che vi hanno preso parte.