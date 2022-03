Badanti e collaboratori domestici, Cisl Fisascat: in arrivo risorse alle famiglie

TOSCANA – Per il 2022 la Regione Toscana ha stanziato 277 milioni da destinare a politiche attive a favore di anziani e non autosufficienti. All’interno di queste risorse vi sono anche quelle destinate al contributo per badanti e assistenti familiari. Tale contributo potrà essere erogato alle famiglie solamente previa iscrizione della collaboratrice, o del collaboratore domestico, presso i registri dei vari comuni. Fisascat Cisl è disponibile a dare assistenza e sostegno per la pratica di accreditamento.

E’ necessario per poter essere accreditati, e di conseguenza avere diritto al contributo regionale, aver maturato una esperienza professionale in questo campo di almeno tre mesi, in alternativa avere un rapporto di lavoro attivo e comprovato dall’Inps, oppure un attestato di formazione in questo campo professionale.

Per qualsiasi informazione oppure per prendere un appuntamento al fine di dare corso alla procedura di accreditamento abbiamo attivato il seguente numero di telefono 333 3291888.