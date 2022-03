Orientamento post diploma: la Camera di Commercio di Massa-Carrara da il via ad un webinar

MASSA – La Camera di Commercio di Massa-Carrara in collaborazione con Isr-Istituto di Studi e Ricerche e Arti Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, intendono offrire alcuni strumenti utili per l’orientamento lavorativo post-diploma.

Il webinar seguirà la seguente agenda: dr. Massimo Marcesini ricercatore Isr: “I dati del sistema Excelsior, le esigenze delle imprese apuane diventano opportunità”; dr.ssa Cristiana Dai Prà (Arti): “Le opportunità post-diploma”; dr.ssa Chiara Benassi (Arti): “I servizi di Arti”. Per iscriversi basta visitare il seguente link: https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22