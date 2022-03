“Parità di genere, questa sconosciuta”, incontro a Palazzo Ducale con In-Nova

MASSA – È da poco passata la festa della donna e tutte le nostre bacheche social si sono riempite – e svuotate velocemente – di immagini di mimose. Rimangono peró molte riflessioni da fare. L’associazione In – Nova coglie l’occasione per parlare di diritti sociali, salariali, parità di genere, economia al femminile e sul ruolo sociale rivendicato oggi dalle donne e lo fará in un incontro intitolato “Oltre la mimosa. Storie di vita e lavoro al femminile”.

L’appuntamento è a Palazzo Ducale di Massa sabato 26 marzo alle 17:30. A parlarne saranno Martina Nardi, Nadia Marnica, Irene Serbandini, Gina Gabrielli, Diana Tazzini, Elisabetta Sordi, Elena Vatteroni, Alessandra Morandi, Giulia Baldino, Federica Forti. Dieci persone diverse per età, lavoro, esperienze di vita ma accomunate dall’appartenenza al genere femminile, si confronteranno raccontando ognuna la propria esperienza professionale e le proprie riflessioni.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Obbligo di green pass rafforzato e mascherina ffp2. Di conseguenza, prenotazione obbligatoria con una mail a innova.massa@gmail.com o al 333 384 7148.