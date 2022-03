CARRARA – Campionati italiani della Geografia, dopo il successo della scorsa settimana nella giornata dedicata alle scuole medie (oltre 1.000 i partecipanti) tra due giorni si terrà quella che riguarderà i ragazzi delle superiori. I campionati, lo ricordiamo, quest’anno si svolgono per la prima volta online e in forma individuale. La regia è sempre dell’I.I.S. “D.Zaccagna” di Carrara con SOS Geografia, A.I.I.G e l’associazione “Zaccagna, ieri e oggi” e il Patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Massa-Carrara.

Venerdì mattina saranno in gara circa 700 studenti, di 39 diversi istituti, collegati da tutta Italia (30 province e 15 regioni).

Tra questi ci saranno anche il Liceo Scientifico “Fermi” di Massa, il Liceo Scientifico “Marconi” di Carrara e, ovviamente, lo “Zaccagna-Galilei” di Carrara.

I ragazzi si sfideranno sulla piattaforma didattica Kahoot con 200 quiz riguardanti la geografia fisica, economica, politica, le carte mute, le coordinate geografiche, l’ambiente, i diritti umani e le bandiere.

In premio per i primi classificati un soggiorno in uno di questi parchi: Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Parco Nazionale delle Cinque Terre e Parco Regionale delle Alpi Apuane.