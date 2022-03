Ispettori del lavoro in stato di agitazione: «Esclusi dall’adeguamento delle indennità»

MASSA-CARRARA – Il 4 marzo si sono tenute assemblee e presidi in tutta Italia, come prima giornata di lotta a seguito dello stato d’agitazione indetto unitariamente dalle organizzazioni sindacali. In via don Minzoni, sede dell’Inl della Provincia di Massa-Carrara, erano presenti lavoratrici e lavoratori del settore supportati dalla segretaria della Funzione Pubblica Cgil Laura Bacci, per protestare contro “una misura iniqua ai danni dei/delle dipendenti, che ha veramente dell’assurdo”.

“La legge di bilancio 2020 – spiegano dalla Cgil – aveva previsto un adeguamento dell’indennità di amministrazione per il comparto dei ministeri. Poi è arrivata un’interpretazione unilaterale del dicastero dell’Economia e del dipartimento Funzione pubblica, senza ascoltare i sindacati: il personale dell’Inl è stato escluso dall’armonizzazione dei trattamenti, perdendo così una cifra media che si aggira intorno ai 1.500-2.500 euro annui. Il motivo dell’esclusione è clamoroso: secondo questa lettura, la norma parla dei dipendenti dei ministeri, quindi il personale di tutte le agenzie strumentali ai dicasteri stessi non viene considerato. Peccato però che all’Ispettorato del Lavoro si applica da sempre il contratto nazionale dei ministeri, con gli stessi trattamenti salariali e normativi. L’Inl è nato nel 2017 e negli anni sono aumentate le competenze di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, rendendo l’Ispettorato organo concorrente rispetto alle Asl. Questo però senza assunzioni adeguate ai carichi di lavoro, per cui oggi tutto il settore si trova in enorme difficoltà, e anche nella nostra provincia uomini e donne dipendenti dell’ ispettorato si trovano a dover svolgere un lavoro delicato, essenziale e strategico per il settore del lavoro dipendente, non avendo essi stessi garantite risorse sia in termini numerici che salariali”.

“La maggioranza dei/delle dipendenti dell’Itl di Carrara – sottolineano dal sindacato – lamentano inoltre da tempo una condizione di obbligatorietà di smart working, che nel caso specifico, per tipologia operativa, limita lo svolgimento dell’attività. La protesta va avanti e il personale non si fermerà finché non sarà raggiunto l obiettivo dell’estensione dell’ indennità, come giusto che sia”.