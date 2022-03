Polemica oss e trasporto interno, l’Asl replica alla Cisl Fp: «Tanta confusione»

MASSA-CARRARA – In merito alle dichiarazioni del segretario generale Cisl Fp Enzo Mastorci, l’Azienda Usl Toscana nord ovest fa presente che «la Cisl Toscana nord sta confondendo probabilmente ciò che è recentemente avvenuto in materia di “cambio appalto” e anche il ruolo degli operatori socio sanitari all’interno dell’azienda. In primo luogo – è scritto in una nota – si ribadisce che il capitolato è di carattere regionale: va a omogeneizzare le procedure in tutte le strutture sanitarie ed è stato elaborato da un collegio tecnico che comprendeva operatori esperti di varie Asl. Negli ultimi mesi si è sviluppato (ben prima della definizione e dell’aggiudicazione dell’appalto) un percorso di partecipazione, che ha coinvolto anche la Cisl. Infatti, sono stati effettuati incontri con il tavolo tecnico e con le organizzazioni sindacali e il 30 gennaio 2022 è stato firmato un accordo per il cambio di appalto con Cgil, Cisl e Uil. Negli incontri sono stati discussi aspetti importanti come il passaggio dei lavoratori in termini di contratto nazionale di lavoro, il mantenimento del posto di lavoro e l’orario; è stata anche affrontata la questione della presenza di personale Oss in alcuni presidi».

«I trasporti di beni e pazienti – prosegue l’Asl – sono, dunque, stati oggetto di una gara per il cambio del gestore e i servizi dati in appalto non sono stati modificati. Si ricorda ancora che è sempre la Asl a stabilire la tipologia del trasporto: quando non comporta una particolare complessità, tale da dover impegnare personale sanitario, viene affidato appunto alla “squadra trasporti”, composta comunque da operatori che devono aver svolto un adeguato percorso formativo (lo richiede espressamente il capitolato). Altrimenti si può eventualmente decidere di affiancare l’operatore della ditta esterna con un operatore socio sanitario o un infermiere. Non è vero quindi che il paziente non è accompagnato dall’operatore socio sanitario (oss), ma “può essere accompagnato anche dall’oss” se le condizioni cliniche lo richiedono. È un tipo di trasporto che è sempre esistito, così come le modalità con cui viene attivato. Il cambio di appalto è stato attivato nel corso del mese di settembre e le date in cui la nuova ditta sarebbe subentrata sono state comunicate sia alle organizzazioni sindacali che hanno partecipato al percorso di confronto descritto in precedenza, sia ai sindacati “interni”, con una specifica comunicazione inviata il 14 febbraio scorso. In quella stessa comunicazione la Cisl è stata invitata a un incontro interno, che si è tenuto il 25 febbraio e a cui la Cisl Usl Toscana nord non ha partecipato mentre erano presenti le altre sigle sindacali».

«Adesso – evidenzia l’azienda sanitaria – viene contestato l’utilizzo per i trasporti dei pazienti di personale esterno, ma se la Cisl Usl Toscana nord avesse partecipato alla riunione avrebbe certamente compreso che l’Asl ha aderito al cambio di appalto anche per confermare il proprio rispetto nei confronti del prezioso lavoro che svolgono quotidianamente gli operatori socio sanitari, che l’Azienda vuole impiegare secondo le loro competenze sanitarie e nel rispetto della loro alta professionalità, nell’ambito di un’organizzazione sempre più efficiente». L’Asl fa inoltre nuovamente presente che «nei singoli territori, e questo ovviamente vale anche per il territorio di Massa-Carrara, si stanno mettendo a punto alcuni aspetti del percorso legato ai trasporti interni, come avviene sempre quando c’è un cambiamento rilevante come questo, e che comunque non c’è alcun risparmio. Gli orari e le modalità del servizio sono, infatti, sempre gli stessi. Da evidenziare, infine che la direzione aziendale non è assolutamente lontana dai bisogni e dalle esigenze dei cittadini, anzi proprio l’utilizzo appropriato di tutte le risorse consente di investire maggiormente sulle tante attività e i tanti impegni che attendono la Asl, anche per un graduale ritorno alla normalità dopo l’emergenza pandemica».