Apicoltura, ultimi giorni per iscriversi al corso di Coldiretti

MASSA-CARRARA – Un corso per diventare apicoltore e produrre il miele aperto ad hobbisti, imprenditori agricoli o più semplicemente a chi vuole approcciarsi al settore. Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione (livello base ed avanzato) promosso da Coldiretti Massa-Carrara in programma a partire dal 5 marzo (totale 23 ore). Le lezioni, che si terranno da remoto ed in presenza, sono tenute dagli esperti tecnici apistici ed imprenditori agricoli con grande esperienza, Stefano Tenerini e Andrea Del Becaro. È prevista anche una prova pratica presso l’azienda agricola Bertilorenzi in località Antona (Massa). Il corso mette nelle condizioni i partecipanti di avere una panoramica completa dal punto di vista tecnico, legislativo, sanitario ed ambientale del mondo delle api. Il corso è a pagamento.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Matteo Fazzi al 348.3129521 oppure matteo.fazzi@coldiretti.it. Per informazioni www.massacarrara.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldirettimassacarrara, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.